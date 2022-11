KAKLUS, MIS HÜÜDIS TULLES? ⟩ Vinni-Pajusti kooli direktor: nii jõhkralt pole ta varem kallale tunginud

Toimetusega võttis ühendust aga kõnealuses Vinni-Pajusti koolis õppiva tütre isa, kelle sõnul ei ole see sugugi esimene säärane juhtum. Seda kinnitas Virumaa Teatajale ka Vinni-Pajusti gümnaasiumi direktor Henry Kallaste. «Temaga (koolivennale kallale läinud noormehega – toimetus) on varemgi sekeldusi olnud, kuid nii jõhkralt pole ta varem kallale tunginud,» nentis direktor, kinnitades, et tegemist on probleemse noormehega.