LÕPUKS OMETI! ⟩ Prokuratuur esitas pedofiil Artur Aibetovile kahtlustuse lapseealise seksuaalses ahvatlemises

Juba augustis teavitas Kuuuurija toimetus pedofiilist ka politseid, kuid hämmastaval kombel ajas politseiametnikku meie jutt naerma. Talle justkui näis, et Kuuuurija otsib skandaali. Just seetõttu tegime politseisse ka arupärimise.

«Tänavu suve lõpul laekus politseile vihjeid, et varasemalt lapsporno valmistamise ja selle kättesaadavaks tegemise eest karistust kandnud mees suhtleb taas lapseealistega seksuaalsetel teemadel. Politsei asus neid vihjeid kontrollima ning praeguseks on kogutud piisavalt tõendeid, et mees kinni pidada ja vahi alla võtta, et vältida võimalike uute kuritegude toimepanemist.

Kahtlustuse kohaselt on A. Aibetov lapseealisi seksuaalselt ahvatlenud. Kogutud tõendid viitavad, et suhtlus toimus virtuaalselt ning hetkel ei ole alust arvata, et mees on lastele füüsiliselt viga teinud.»

Põhja ringkonnaprokuratuuri prokuröri Marika Reintopi sõnul kontrolliti igat vihjet tähelepanelikult. «Töötame selle nimel, et süüteod alaealiste ja perekonna vastu tervikuna väheneksid ning inimestel oleks meie ühiskonnas turvaline elada. Eriti taunime lastega seotud kuritegusid, sest nad on kõige haavatavamad,» ütles prokurör Reintop.

Põhja prefektuuri seksuaalkuritegude ja lastekaitsegrupi juhi Reimo Raiveti sõnul on politsei praeguseks tuvastanud kaks last, kellega Aibetov suhtles esialgsetel andmetel seksuaalse ahvatlemise eesmärgil. «Juhul kui kellelgi on infot sarnastest juhtumitest või uute võimalike ohvrite kohta, palume sellest teada anda uurijale numbril 612 5913,» kutsub Raivet üles.

«Vabadusse jäädes võib A. Aibetov oma tegevust jätkata, mistõttu taotlesime tema vahistamist. Prokuratuuril on hea meel, et kohus nõustus esitatud argumentidega ning ka kohtu hinnangul on mehe vahi alla võtmine põhjendatud.»