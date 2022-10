Nõmme naabrite teevaidlus sai ringkonnakohtus lahendi: me lähme sellega lõpuni välja

Esmaspäeval eetris olnud «Kuuuurija» saates rääkis endine tippsportlane Rain Brandt, kuidas nad on Nõmmel naabritega raksu läinud. Olukord tee pärast on niivõrd tuliseks läinud, et naabrid on üksteisele füüsiliselt kallale läinud ja konflikti on korduvalt lahendamas käinud ka politsei. «Kõige suurem kiusaja on see sama inimene, kes on mind füüsiliselt ka rünnanud. Ähvardas mind ära tappa, kui ma ühe korra veel siitkaudu tulen,» rääkis Brandt.