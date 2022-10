VIDEO ⟩ «Lastakse sel lurjusel rahulikult edasi tegutseda!» Politsei asus Kohtla-Järvel pedofiili kaitsma

Augusti lõpus kirjutasime , et kolm ja pool aastat lapsporno valmistamise eest trellide taga istunud 34-aastane Artur Aibetov on vanade harjumuste juures tagasi. Nimelt otsis Aibetov suhtlusportaalis Likee kontakti 7–11-aastaseid tüdrukutirtsudega – kommenteerides ja likedes nende videoid. Asi päädis aga sellega, et Aibetov avaldas soovi 11-aastase tüdrukuga seksuaalsuhetesse astuda. Mees kirjeldades oma ebasündsaid fantaasiaid, uuris lapselt, milline seks talle meeldida võiks ja saatis fotosid oma erekteerunud suguelundist.

Toona kinnitas PPA pressiesindaja Liis Krigul, et tüdruku vanemad tegid Aibetovi suhtes politseisse kaebuse ja nad tegelevad asjaolude välja selgitamisega. Kiirelt tuli aga vastus, et süüteomenetluseks ei ole ilmselt alust, kuna politseile teadaolevalt ei ole süüdimõistetud pedofiil füüsilises kontaktis lastega olnud.» Ema sõnul purustas see kõne tema maailma. «See on täiesti arusaamatu... et jääme ootama, millal ta reaalselt teeb midagi?» ei suutnud ta politsei tegevusetust uskuda.