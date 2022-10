Soome keskpank kutsub inimesi üles sularaha varuma

Päivi Heikkinen Soome keskpangast palub inimestel valmistuda kaardi- ja mobiilimaksete häireteks ning varuda seetõttu omale koju sularaha. Heikkinen on maksesüsteemide osakonna juhataja ja pangatähtede komisjoni liige.

Ta kutsub inimesi üles varuma koju ka toitu, et saaks mõnda aega poes käimata ära elatud. Sularaha on vaja varuda selleks, et poodi minnes kõik vajaliku kätte saaks, kui maksesüsteemid ei toimi.

«Kodusäästude üleskutse eesmärk on see, et inimesed peatuksid hetkeks ja mõtleksid, kuidas nad hakkama saavad, kui tavapärased tegutsemisviisid pole kasutusel. Kui poodi ei pääse või tavalist makseviisi kasutada ei saa,» ütleb Heikkinen.

Seda, kui palju sularaha võiks perel kodus olla, täpselt öelda ei osata. See on individuaalne. Need, kellel on vaja näiteks iga päev ravimeid tarvitada, võiksid varuda lisaks toidurahale ka nii palju sularaha, et apteegist vajalikud rohud kätte saaks.

Ka praegu tuleb igapäevaelus vahel ette olukordi, kus kaardid mõne minuti kuni mõne tunni jooksul ei tööta. Samas on võimalik ka pikem seisak. Heikkineni sõnul tekiksid kõige hullemad probleemid seadmete füüsilisest lõhkumisest.

Vihjates maailmas olnud juhtumitele, räägib Heikkinen ka pahavarast, mida on võimalik serveritesse sisestada, et kogu maksesüsteemide töö seisata. Siiski rõhutab ta, et paanikaks pole põhjust, sest ta usub, et Soome süsteemid on hästi üles ehitatud ja kaitstud.