JOODIPAANIKA ⟩ Soome apteegid on jooditablettidest tühjaks ostetud

«Kuuuurija» reporter külastas neljapäeval Viru keskuse Apotheka apteeki ning uuris sealselt proviisorilt, kuidas nende apteegis olukord on. Proviisori sõnul on praegu joodi varujateks eelkõige soomlased.

Reporter soetas ka endale paki jooditablette ning sai teada, et seal on lubatud vaid üks pakk inimese kohta.

Südameapteegi tegevjuhi Evelin Härma sõnul aga pole vaja müügikoguseid piirata. «Taas kord on rõõm tõdeda, et Eesti inimesed suhtuvad tervisetoodete ja ravimite tarvitamisse vastutustundlikult ning lähtuvad vajadusest. Varud Eesti apteekides on piisavad ning asjatuks paanikaks või jooditablettide varumiseks kindlasti täna põhjust ei ole. Paneme kõigile südamele, et jooditablettide põhjuseta võtmine on terviserisk ning võib põhjustada kilpnäärme suurenemisest tulenevaid hingamisraskuseid, südame rütmihäireid ja mitmeid muid vaevusi,» täpsustab Härma.