Soome sotsiaal- ja tervishoiuministeerium soovitab inimestel joodi varuda

«Suurim muudatus on see, et üle 40-aastastele ei peeta joodi kasutamist enam mitte mingil juhul sobivaks,» ütles üritusel STM-i osakonnajuhataja Taneli Puumalainen.

Kiirguskaitsekeskuse juhataja Petteri Tiippana rahustas, et Ukraina on Soomest kaugel. Ka keskuse juhtivinspektor Antero Kuusi kommenteeris laupäeval HS- ile rahustava tooniga, et soomlastel poleks vaja joodi osta ka siis, kui Venemaa Zaporižžja tuumajaama ründaks.

«Jooditabletid on saadaval ka Eesti apteekides ja hulgimüügitasandil ning soovi korral on võimalik neid soetada. Siinkohal tuleb meeles pidada, et jooditablettide võtmine on vajalik ainult siis, kui on toimunud tuumaõnnetus ja inimene on õnnetuspaigale lähedal. Ravimi manustamise juhiseid oskab anda näiteks apteeker, kellelt tabletid soetatakse, samuti on vastav info toodud ravimi infolehel. Parima võimaliku kaitse saavutamiseks on vajalik võtta tabletid esimesel võimalusel (eelistatult 2 tunni jooksul) pärast teadaannet radioaktiivse joodi vabanemise kohta. Tablettide võtmisest võib siiski olla kasu, kui seda teha kuni 8 tunni jooksul pärast kokkupuudet radioaktiivse joodiga,» lisab Kaas.