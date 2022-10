Selgus Järvamaa perelt kodu võtnud tulekahju põhjus: mõte oli, et niipea kui rahaline seis lubab, teeme korda...

Esmaspäevases «Kuuuurija» saates rääkis Järvamaa pere, kuidas tuli minutitega neilt kodu võttis.

«Seest tõmbas ikka taas õõnsaks, kui kõike seda uuesti ja läbi teleekraani vaadata,» tõdes pereisa Eglis teisipäeva pärastlõunal toimetusele. «Lapsed ka vilksamisi nägid. Poisil võttis pisara silma, hakkas nutma, aga siis rahustasime, et teeme uue kodu kevadel.»

Kui veel nädal tagasi ei olnud päästeameti ekspertiis tulnud ja pere võis vaid spekuleerida, et tulekahju sai alguse vanast korstnast, siis tänaseks on selgunud ka täpne põlengu põhjus.

Tulekahju Foto: Katrin Lust

«Ma arvan, et ikkagi korstnast. Meil oli küll korstnapühkija akt olemas, aga see korsten oli läbi,» aimas Eglis juba «Kuuuurija» saates. Pereisa sõnul tegid nad möödunud sügisel valda ka taotluse, et just nende küttekolle projekti raames korda saaks tehtud, kuid kuna kellegi kodu oli natuke hullemas seisus kui nende oma, siis paraku nad seda ei võitnud. «Mõte oli, et niipea kui rahaline seis lubab, teeme korda...»

Vana ja põlenud korsten

Teisipäeval leidsid pereisa sõnad kinnitust. Päästeameti ekspertiisiaktist tuli välja, et põleng sai tõepoolest alguse korstnast. «Päästeametist helistati, et korsten oli ikka niivõrd vana, seest põlenud ja kõik sai alguse vana katuse soojustusest, kust see hõõguma hakkas,» selgitas pereisa. «Sai hapniku ja nii see läks...»