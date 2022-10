Soome alustas samuti idapiiril tara ehitust

Osaline mobilisatsioon Venemaal on suurendanud piiriületusi Euroopasse ning sellest pole pääsenud ka Soome. Sealne piirivalve leiab, et piiritara rajamine on väga oluline, kuna Venemaalt tulijad on siiski potentsiaalne julgeolekuoht.

Ilta-Sanomati (IS) teatel on Soome siseministeerium planeerinud järgmisesse lisaeelarvesse kuus miljonit eurot just piiritara projekteerimiseks. Kui lisaeelarve kinnitatakse, tuleb IS-i andmete kohaselt töödega alustada kohe ning on võimalus, et tara valmib juba kevadeks.

Piiritara rajamine eeldab aga ka arutelu maaomanikega, kelle kinnistule see tuleb. On võimalik, et vajalikud maaribad ostetakse vajadusel välja.

Siiski, mullu juulis võeti Soomes vastu uus piirivalveseadus, mille järgi piiritsooni maa või akvatooriumi omanik ja valdaja on kohustatud lubama endale kuuluvale alale riigi kulul piirdetara või muu tõkke rajamist, kui see on vajalik piiriturvalisuse säilitamiseks. Seega pole maaomanikel muud võimalust, kui nõustuda.

Ka Soome valitsuses pole piiritarale vastuseisu olnud, kuid rahastamise arutelud pole veel lõppenud. Plaanide kohaselt esitab valitsus lisaeelarve ettepaneku oktoobri lõpus.

Peaminister Sanna Marin märkis, et Soome ja Venemaa riigipiiri osaliseks tarastamiseks on alust ning ta kavatseb parlamendirühmade ja erakondade juhtkonnad kokku kutsuda esimesel võimalusel.

Tarast idapiiril on räägitud juba alates Venemaa algatatud agressioonisõja algusest, sest see on suurendanud piiriületusi ning on võimalik, et nii mõnigi on teinud seda loata. Just viimast üritataksegi taraga vähendada.

Tara ei kavatseta rajada aga kogu idapiiri pikkuses, vaid riskantsematesse piirkondadesse, näiteks piiripunktidesse ja nende lähedusse. Peamine osa tarast jääks Kagu-Soome piirikontrolli alasse.

Piirivalve plaanide järgi rajataks ligikaudu 130–260 kilomeetrit tara. Kogu piirdeaia ehitamine on aga mitme aasta pikkune projekt ning selle maksumus ulatub sadadesse miljonitesse eurodesse.

Piirdeaia projektis on võetud eeskuju just Balti riikidest.