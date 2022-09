AMETNIKUD PROBLEEMI EI NÄE ⟩ Süüdimõistetud pedofiil on korduvalt kohtunud väikese lapsega: lihtsalt vaikitakse maha

Nimelt on Heleni elukaaslasel eelmisest suhtest poeg. Lapse ema uus silmarõõm mõisteti aga möödunud aastal kohtus süüdi alaealise seksuaalses ahvatlemises. «Kuus on kaks nädalat laps meie juures ja me elukaaslasega koos kasvatame teda,» selgitab naine, miks ta elukaaslase eelmisest suhtest pärit lapse pärast muretseb. «Kardame selle väikese poisi pärast. Kuidas saab nii, et seksuaalkurjategija on lapsega kokku puutunud, aga midagi ei tehta?» ei suuda Helen mõista.