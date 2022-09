FOTOD ⟩ Uut aastat tähistavad hassiidi juudid suunduvad keelust hoolimata Ukrainasse palverännakule

Juudi kalendri järgi algab 25. septembril 5783. aasta. Uue aasta puhul suunduvad kümned tuhanded palverändurid Ukrainasse Umani linna.

80 000 elanikuga Umani linn on hassiidi juutidele tähtsaim palverännaku sihtkoht, kuna judaismi müstilise haru hasidismi rajajaid ja tähtsaim õpetaja Rabi Nahcman on maetud just selle linna kalmistule.

Kui varasematel aastatel on Umani linna külastanud Rosh Hashanahi ajal üle 50 000 palveränduri, siis sel aastal on oodata 25 000 külalist.

Foto: EPA/Scanpix

Kümned tuhanded õigeusklikud hassiidi juudid saabuvad Ukrainasse eelkõige Iisraelist ja Ameerika Ühendriikidest, kuhu pärast holokausti uued kogudused rajati.

Teekond New Yorgist või Tel Avivist kulgeb lennukiga Poola Krakowisse. Sealt edasi minnakse busside või taksodega üle piiri Ukrainasse. On ka neid, kes tulevad Budapesti lennujaama ja sealt edasi rongidega. Reisi maksumuseks on umbes 5000 eurot.

Sõda palverändureid ei heiduta

Kuigi USA välisministeerium otsesõnu keelab kodanikel Ukrainasse sõjategevuse tõttu reisida, siis palverändureid see ei heiduta. Ka Iisraeli väljaanded on hoiatanud kodanikke Ukrainasse reisimast. Väljaandes Times of Israel kutsus Ukraina saatkond üles vältima Umani Rosh Hashanahi ajal ja palvetama rahu saabumise eest Ukrainasse, et palverännakud saaksid tulevikus toimuda.

2020. aastal kirjutas Postimees, et Ukraina piiril valitseb palverännule ihkavate hassiidi juutide tõttu terav vastasseis. Nimelt peeti sajad hassiidi juudid, kes püüdsid jõuda palverännukohta Ukrainas, Valgevene ja Ukraina piiril koroonaviiruse keelu tõttu kinni.

Ukraina piirivalvejuht Serhii Deineko vestleb juudi palveränduritega Novi Jarõlovõtši piiripunktis 14. september 2020. Foto: Reuters/ScanPix

Olukord piiril läks küllaltki teravaks, kui sajad hassiidi palverändurid viskusid Valgevene Ukraina piiril maanteele pikali, sest neil ei lubatud riiki siseneda.