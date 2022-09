Vanaproua kahtlustab, et Nublu müügiagendid tegelevad pettusega ja Nublu pole vajalik seade

>29% inimesi (300 000 inimest) usub, et mingisuguste sümptomite järgi on võimalik vingugaasi ära tunda. Lisaks usub 16% inimestest endiselt, et vingugaasi on võimalik lõhna järgi ära tunda. Esindusliku valimiga tulemusi tervele elanikkonnale laiendades tähendab see, et Eestis on ligikaudu 167 000 inimest, kelle elu võib selle puuduliku teadmise tõttu otseses ohus olla.

>Uuringu kohaselt on ohus just eakad inimesed. Nimelt on Eestis ligikaudu 325 000 leibkonda, kellel on eraldi elavaid eakaid sugulasi. Neist 51%-l on kodus tahke küttekolle ning 8%-l gaasiseade, seega on ligikaudu 192 500 eaka kodus vingugaasiandur kohustuslik.

>Eakate inimeste põhiliseks infoallikaks taolistel teemadel on nende sugulased. Uuringust selgub aga, et vaid 59% inimestest teavad kindlalt, et nende eakal sugulasel on kodus kohustuslik vingugaasiandur olemas. Sealjuures ei tea aga 20% inimestest üldse, kas nende eakal sugulasel on vingugaasiandur kodus olemas. Siit tõstatub küsimus – kui sugulased ega eakas inimene ise pole vingugaasianduri olemasolust teadlikud, siis kuidas teab eakas inimene, et tema kodus on elupäästev (ja kohustuslik) seade puudu?

>16% inimestest usuvad endiselt, et vingugaasi on võimalik lõhna järgi ära tunda. Esindusliku valimiga tulemusi tervele elanikkonnale laiendades tähendab see, et Eestis on ligikaudu 167 000 inimest, kelle elu võib selle puuduliku teadmise tõttu otseses ohus olla.

>Tänu oma elupäästvale funktsioonile on vinguandur kohustuslik majapidamistes, kus on gaasikütte- või tahkekütteseade. Uuringust selgus aga, et ligi 26% elamistes, kus see kohustuslik oleks, pole tegelikkuses endiselt vingugaasiandurit. See tähendab, et ligikaudu 72800 eesti kodu on ilma vinguandurita ning seetõttu on seal elavad inimesed otseses ohus.

>Levinud on endiselt müüt, et vingugaas on õhust raskem, mistõttu paigaldatakse andur madalamale kui peaks. 18-25 aasta vanuste seas on teadmatus veelgi suurem - 25% ei oska sellele vastata. Leiame, et siin oleks vaja teha ka teavitustööd koolides füüsika tundides, kus see teadmine lõplikult kinnistada, kuna sellest sõltub vinguanduri paigaldamise asukoht.

>Uuring näitab, et 95%-l leibkondadest on olemas suitsuandur - see on väga hea tulemus. Protsendina on see kõrge ja võiks olla justkui rahul, kuid see tegelikult tähendab, et 29000 põhielukohta on suitsuandurita. Murekoht siin on aga selles, et G4S, kes ukselt uksele käib ja suitsu- ja vinguanduri olulisust rõhutab, näeb, et 50% külastatavatest kodudest on suitsuanduril “parim enne möödas”. Ehk et ka suitsuanduril on eluiga, misjärel tuleks andur välja vahetada. See on oluline teadmine.

>Lisaks on puudu suitsuandur 40 000 suvilast, eriti nüüd COVIDi ajal, mil inimesed kolisid maale, on see väga oluline, et ka suvilad oleksid anduritega varustatud.

>16% inimestest usuvad endiselt, et vingugaasi on võimalik lõhna järgi ära tunda. Esindusliku valimiga tulemusi tervele elanikkonnale laiendades tähendab see, et Eestis on ligikaudu 167 000 inimest, kelle elu võib selle puuduliku teadmise tõttu otseses ohus olla.

>ligi 26% elamistes, kus vinguandur kohustuslik oleks, pole seda endiselt paigaldatud. See tähendab, et ligikaudu 72800 eesti kodu ja ca 50 000 on ilma vinguandurita ning seetõttu on seal elavad inimesed otseses ohus

>Eriti ohus on uuringu kohaselt just eakad inimesed. Nimelt on Eestis ligikaudu 192,5 tuhande eaka kodus vingugaasiandur kohustuslik. Uuringust selgub aga, et vaid 59% inimestest teavad kindlalt, et nende eakal sugulasel on kodus kohustuslik vingugaasiandur olemas. Sealjuures ei tea aga 20% inimestest üldse, kas nende eakal sugulasel on vingugaasiandur kodus olemas. Kui sugulased pole vingugaasianduri olemasolust teadlikud, siis kuidas teab eakas inimene, et tema kodus on elupäästev (ja kohustuslik) seade puudu?

>Suitsuandur on olemas 95% eesti leibkondadest, kuid puudub endiselt on rohkem kui 29 000 põhielukohta ning ligi 40 000 suvilat ilma suitsuandurita. Kuigi pärast koroonakriisi algust on paljud inimesed hakanud rohkem suvilates aega veetma, pole tihtipeale hoonesse endiselt suitsuandurit paigaldatud, mistõttu on otsene oht inimeste elule ja tervisele.

>Isegi kui inimestel on kodus suitsuandurid olemas, on turvafirmade sõnul otsesest müügikogemusest näha, et ligi 50%-l neist on parim enne möödas.

>32% eesti peredest ehk ligikaudu 335 000 inimest Eestis on tuleõnnetusega isiklikult kokku puutunud.