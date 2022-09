KAS NATOST TULENEV OHT? ⟩ Kitsas käes: venelased veavad Peterburi kaitsnud õhutõrjerakette Ukrainasse

Soome rahvusringhäälingu Yle hangitud satelliidipilte vaadates selgus, et Peterbrist loodes Karjala maakitsusel Zelenogorski piirkonnas asuvast baasist on suve jooksul kadunud lisaks mobiilsetele laskeplatvormidele ka raketid.

Varem on Yle avaldanud, et tavarelvastust ja lennuväe üksusi on viidud Ukrainasse just Peterburi ümbrusest ja Venemaa põhja- ja loodepiirilt.

Seni pole aga Venemaal ega ka lääneriikides varustuse kadumisest avalikult varem sõnakestki räägitud.

Peterburi on Venemaa tähtsuselt teine linn ning seni on seda ümbritsenud 14 õhutõrjeraketibaasist koosnev kaitserõngas. Seal on üle saja mobiilse veokitele paigaldatud laskeseadeldise, milles igaühes neli raketti, kokku oli seega umbes 450 lahinguvalmiduses õhutõrjeraketti.

Nüüd selgub, et neist neljast on suve jooksul kõik varustus minema viidud.

«Piltide põhjal on neli õhutõrjebaasi tehnikast tühjaks tehtud,» ütles sõjaväe ekspert major Marko Eklund Ylele.

Rohkem kui 20 aastat Venemaa relvajõude jälginud Soome Moskva suursaatkonna endine sõjaväeatašee Eklund analüüsis Yle palvel satelliidipilte. Majori hinnangul pole varustuse üleviimine tõenäoliselt Peterburi õhutõrjet oluliselt nõrgendanud, sest eemaldatud relvastus on sealsest vanim, mistõttu ei pruugi Venemaa seda enam kaitseotstarbel vajada. Ukraina sõjas on aga tema sõnul isegi vanadest õhutõrjerakettidest ikka kasu, sest Venemaal napib kaasaegseid täppisrelvi.

Suurema osa satelliidipiltidest on Yle saanud kommertsoperaatoritelt ning täiendas neid Google Earth Pro rakenduse piltidega. Viimased pildid on neil augustist ja septembrist.