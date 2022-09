KAS NATO-ST TULENEV OHT? ⟩ Venemaa on jätnud Peterburi kaitseta, viies linna ümbritsenud õhutõrjeraketid Ukrainasse

500. õhutõrjeraketirügemendi patarei piirkond näib olevat täielikult maha jäetud. Poolteist kilomeetrit sellest patareist kirdes asub veel teinegi ​​patarei, mida juhib sama rügement. Ka see on täiesti tühjaks tehtud. Järele on jäänud vaid sama baasi kasutava radarijaama varustus.

Yle hankitud piltidelt on näha, et ühest kahest allesjäänud baasist on eemaldatud umbes 25 raketikonteinerit, mis võivad sisaldada ligikaudu 100 raketti.

On näha ka, et kadunud pole mitte ainult raketikonteinerid, vaid ka rida sõidukeid, mis on aastaid baasides keset lagedat seisnud. Raketikonteinerites võidi paigalt eemaldada koguni 120 raketti.

Samuti on Peterburist kagus asuvast baasist oluliselt üle viidud varustust – umbes 10 laskeplatvormi ja muid sõidukeid. Eklundi sõnul võidi antud juhul ära viia ka uut raketitehnikat, kuna see rügement kasutas väidetavalt ka uuemat S-400 õhutõrjeraketisüsteemi, mis võeti kasutusele umbes 15 aastat tagasi.

Peterburi piirkonnast võidi kaasa võtta veelgi rohkem seadmeid, kuid Yle ei suutnud hankida kõigist patareidest viimase aja satelliidipilte. Enamik Peterburi piirkonnas allesjäänud õhutõrjerakettidest on pärit raketisüsteemist S-400.

Kuna vana süsteemi S-300 õhutõrjeraketid on igal juhul kasutuselt kõrvaldamisel, võis Venemaa otsustada kasutada neid võimalikult palju Ukraina vastu. Ukraina relvajõudude teatel on Venemaa seni just Ukrainasse toonud üle 500 sellise mürsu.