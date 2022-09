Venelased kardavad vandalismi ega julge Vene lipuga auto numbrimärkidega EL-i siseneda

Autoga Euroopa Liitu (EL) sõitvatele venelastele on Venemaal hakatud müüma Vene liputa numbrimärke. Sellised registreerimismärgid meenutavad EL-i ja Suurbritannia omasid, kuid numbrid on samad, mis Venemaa märkidel, vahendab Yle.

Venemaal on selline Nossovite äri vägagi populaarne. Uued numbrimärgid pole mõeldud kasutamiseks Venemaal, kuna need oleksid ka seal ebaseaduslikud, vaid neid pakutakse eranditult EL-i suunduvatele venelastele, kes kardavad, et Ukraina sõja tõttu reageeritakse Venemaalt tulnud autodele negatiivselt.

Kagu-Soome piirivalve teatas, et on uuest nähtusest teadlik. Ebatavalisi märke nähti piiripunktides juba suvel. Tihti aga vahetatakse numbriplaadid alles pärast piirikontrolli.

Vene turistid räägivad piirivalvuritele, et ostsid need suveniiriks või said sõbralt kingituseks. Piirivalve tuvastas, et silte on olnud vähemalt kahte tüüpi – Euroopa standardile vastavad numbrimärgid ning valged ilma RUS-märgi ja Venemaa liputa märgid.