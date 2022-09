Näppa raha ja piilu teiste kontosid: Soome pank ei suutnud kuude jooksul tarkvarariket kõrvaldada

Politsei saadetud otsuses on kirjas, et Aalto sõnul oli tema S-Pankki kontolt kolmel erineval maikuu päeval tehtud mitu volitamata debiteerimist. Aaltol oli S-Pankkis lisakonto ehk põhiklient on ta teises pangas. Kuigi kontot kasutati harva, oli sellel raha ja sellega oli ühendatud krediitkaart.

Ta püüdis pärast maikuus toimunud varguse avastamist asja selgeks saada nii S-Pankki kui ka politseiga. «Pangast öeldi, et kaardiarve tuleb lihtsalt ära maksta,» ütleb Aalto.

Aalto sõnul oli kuni selle nädalani S-Pankki seisukoht, et arve tuleb tasuda, kuna panga hinnangul oli asjaga seotud hooletu ümberkäimine internetipanga paroolidega. Veel septembri alguses oli Aalto ühenduses S-Pankki kaardikaebuste osakonnaga, sest talle üritati kontolt välja võetud krediidi eest arvet esitada.

Nüüd jääbki arusaamatuks, miks võttis S-Pankkil rikke tuvastamine nii kaua aega, kuigi kaebusi vargustest esitati juba kuid tagasi.

Tänaseks on politsei aga uurimisega ikkagi edasi tegelenud ning rikke ajal toimunud varguste jadas kahtlustatakse Soome noortekampa.

Uurimist juhtiv Klaus Geiger ütles, et kuritegudes on praegu kahtlusaluseid alla kümne. Peamine vahi all olev kahtlusalune on 16-aastane, nagu ka mitmed teised kahtlusalused. Siiski pole kõiki kahtlusaluseid veel kätte saadud.

Noorte kõrval on Geigeri sõnul olnud ka täiskasvanuid, keda kahtlustatakse selles, et nad aitasid kaasa näiteks varastatud raha teistele kontodele kandmisel. Varastatud raha olla kenasti juba ka ära raisatud ning suures osas on seda investeeritud just krüptosse.

Uurisime nii Swedbankilt kui ka SEB pangalt, mida nemad sellest situatsioonist arvavad ning kas ka Eestis on selline asi võimalik.

«Mainitud sündmus on kindlasti midagi väga erakordset ja me ei oska midagi sellist leida. Sealjuures töötame aga iga päev selle nimel, et klientide vara oleks turvaliselt hoitud,» rääkis SEB tootearenduse ja tehnoloogia valdkonna juht Andrus Tamm.