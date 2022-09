ÕÕVASTAVAD KAADRID ⟩ Kohtla-Järve pere elas aastaid uputava naabri hirmus: olime juba valmis oma kodust loobuma

Neli aastat tagasi kolis Argo koos perega Kohtla-Järve ja Jõhvi lähistel asuvasse Sompa külla , kuhu soetati väike korter. «Hirm on nii suur, et pane asjad kokku ja mine minema,» räägib pereisa. Tema sõnul elasid nad sisuliselt kolm aastat hirmu all, kartes, millal üleval korrusel elav asotsiaalne naabrinaine jälle kogemata vee jooksma jätab ja sellega nende kodu üle ujutab. «See on kohutav. Viimase aasta jooksul kolm korda uputanud. Solgivesi voolab meile alla,» kirjeldab Argo õõvastusega.

Kõigele lisaks on majas lämmatav hais – 70. eluaastates naabrinaise korter on põrandast laeni täis kõiksugu prügi ja tavaari. «See on šokeeriv vaatepilt, mis seal üleval on...» Argo on korduvalt nii naabrinaise kui kohaliku omavalitsuse sotsiaaltöötajatega rääkinud, ent lahenduseni ei ole see viinud.