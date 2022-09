EETILINE? ⟩ «Surmaga ei mängita!» Anu Pahka korraldatav surmalaager tekitab inimestes raevu

Metsade vahel läbi viidav neljapäevane niinimetatud surmalaager aitab Pahka sõnul inimestel üle saada surmahirmust ja ka leinajat paremini mõista ja abistada. ​«Kui me räägime surmalaagrist, siis tegelikult on see elulaager. Lihtsalt see sõna «surm» hirmutab inimesi, kuigi inimene ja tema hing elab,» tõdes šamaan. «Surm on meie elu. Nii nagu me elame, nii ka ju tegelikult sureme. Surm õpetab elama.»