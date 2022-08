Vaatamata ettekirjutusele kõlab Narva volikogus vene keel! Esimees: hoolitakse rohkem valijast kui linna mainest

Kuigi punamonumendid on tänaseks piirilinnast teisaldatud, kerkis taas üles küsimus, miks toimuvad Narva volikogu istungid vene keeles. «Narva volikogu istungid on venekeelsed? See ei saa ju ometi tõsi olla? Meil on seadusega vaid üks riigikeel. Miks kodanikud linnavolikogu liikmed eesti keeles ei suhtle?» imestab üks kommenteerija Facebookis. «Kuidas see võimalik on, et Narva linnavolikogu istungid toimuvad vene keeles??» ei suuda teinegi mõista.