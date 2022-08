Soomes Vantaa lennujaamas seisab parklatäis Vene luksusautosid

Helsingin Sanomat vahendab, et Vantaa lennujaama parklasse on pargitud sadu Vene numbrimärkidega autosid. Näib, et venelaste seas on eriti populaarsed kallid BMW-d, Mercedes-Benzid, Audid, Porsched ja Range Roverid.

Teisipäeval oli üle saja Venemaal registreeritud luksusauto auto pargitud lennujaama peamisesse P2 parkimismajja ja maa-alusesse P1 premium-parklasse. Lisaks on parklates ohtralt tavapärasemaid idanaabri numbrimärgiga autosid.

Venemaal registreeritud autode hulgas oli kümneid Saksamaal toodetud maastureid, luksusautosid, sportautosid ja erivarustusega sedaane, mille hinnad ulatuvad sadadesse tuhandetesse eurodesse.

Parkimismajas ringi liikudes kohtab näiteks uut Panamera Sport Turismot ja 911 Turbo S mudeli Porschesid, uhiuut S-klassi Mercedest ning haruldast Bentley Bentayagat.

Autosid vaadates võib järeldada, et nende omanikud on väga jõukad. Lennujaama parkimismajas saab autot parkida nädal aega hinnaga 127 eurot, premium-parklas on hind 174 eurot.

Huvitav on aga see, et avalikkus on pikalt arutanud Venemaa turismi piiramist kui reaktsiooni Ukraina sõjale. Asja on arutatud ka pärast seda, kui lõppesid koroonapiirangud, mis piirasid seni riikidevahelist reisimist.

Praegune vaatepilt Soomes aga näitab, justkui ei kehtiks venelastele ühtegi sanktsiooni ning vaatamata nende õõvastavatele tegudele saavad nad siiski vabalt kõikjal ringi liikuda ning nautida luksuslikku elu, vahendab Soome ajaleht.