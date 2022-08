KLIPP ⟩ Narvakad kogunesid tanki ära saatma: õige kah, et ära viidi

«Kahju on, et see tank nüüd sedasi ära viidi,» tõdes üks tee ääres tanki ära viimist pealt vaadanud proua.

Peetri platsil seisnud noormehed ütlesid aga justkui ühest suust, et on väga rahul, et tank minema viidi. «Monumentide eemaldamise osas oleks pidanud otsuse tegema kohalik linnavõim. Millegipärast tegi otsuse riik... Mis on, see on,» nentis üks.