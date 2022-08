ARVAMUS ⟩ Mis on lubatud rahvusringhäälingule, ei ole lubatud mitte kellelegi teisele

Täna hommikul helistasid Elu24 toimetusse mitmed pahased Vikerraadio kuulajad. Nende hulgas oli muide ka kahe teismelise sporditüdruku isa Viktor.

Vikerraadio hommikuprogrammis olid nimelt täna hommikul kaks täiskasvanud meest, saatejuht Taavi Libe ja ERR-i sporditoimetuse juht Juhan Kilumets, teinud kummalist onuheinolikku nalja.

Nad rääkisid noore kergejõustiklase Karmen Bruusi enneolematult headest tulemustest maailmameistrivõistlustel Kolumbias, kus ta sai oma viimase hüppega maailmameistriks.

Ühel hetkel küsis saatejuht Taavi Libe aga otse-eetris kolleeg Kilumetsalt, kas too on saanud ka Bruusi «katsuda». See ongi nüüd see koht, mis kuulajad marru ajas ja minu poole pöörduma pani.

Palusin seda uskumatut teemat uurida Elu24 tublil noorel reporteril Chrislin Metsanurmel, kes on ka ise aastaid kergejõustikutrennis käinud. Pealtnäha tundus see lugu mulle tegelikult üsna lihtne, sest ma kujutasin ette, et tegu oli otse-eetris juhtunud sõnavääratusega, haritud mehed midagi sellist ei mõelnud ning nad vabandavad noore sportlase ees. See, mis aga järgnes, on minu meelest tähelepanuväärne, kui mitte lausa uskumatu.

Chrislin, viisakas tüdruk, helistas kõigepealt Eestis Rahvusringhäälingu (ERR) eetikanõunikule Tarmu Tammerkile, kes armastab sõna võtta ajakirjanduseetika teemadel. Minule on jäänud mulje, et tegu on mehega, kes päris tihti õigustab ERR-i mitte nii eetilist käitumist. See ei ole siin muide niisama keelepeks, vaid toon ka kohe elulise näite.