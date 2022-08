Ebaõnnestunud mahepõllumajandus viis Sri Lanka toidukriisi

Maailmas on praegu umbes 7960 miljonit inimest, umbes 800 miljonit neist on aga näljas. Maailma toiduprogrammi WFP andmetel võib neist 45 miljonit olla just Venemaa rünnaku tõttu nälja äärel, sest mitmed riigid sõltuvad väga palju Ukrainast ja Veneemaalt imporditavast teraviljast, vahendab Helsingin Sanomat.

Probleemiks polnud ilmtingimata mahepõllundus ise, vaid see, et põllumeestel ei olnud aega kavandada ja õppida tõhusaid viise, kuidas kemikaalideta toimetada.

Erinevad toitained ja väetised on aga põllumajanduses väga vajalikud. Hea saaks saadakse siis, kui taimed saavad mullast kõik eluks vajaliku kätte. Kõige olulisemad on lämmastik ja fosfor. Tavaliselt väetab põllumees oma põldu kas mahedalt, näiteks sõnnik jms või siis kunstlikult, ehk erinevad valmis väetised.

See aga tähendaks seda, et põllumeeste koolitamisse tuleks kõvasti investeerida ning ka infrastruktuuri toitainete kogumiseks, et ei juhtuks nii nagu Sri Lankal. Paljudes vaestes piirkondades on aga paraku ringluses nii vähe toitaineid, et väetise import näljahädaga on eluliselt vajalik toimetulemiseks.