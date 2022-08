FOTOD ⟩ Saarlase elu on moodsa viljakuivati pärast muutunud pea väljakannatamatuks

«Marjapõõsad, kirsipuud, vaarikad, maasikad on rikutud,» kurdab saarlane, kes võitleb naabruses asuvast viljakuivatist tuleva tolmuga. Saaremaa vallavalitsus tõdeb, et on probleemiga kursis ja on sellest teavitanud ka Keskkonnaametit.