Soomes keeldutakse venelastele kaupa müümast: «Isegi tavalist jopet ei müüdud!»

«Need sanktsioonid on liidu ühine välis- ja julgeolekupoliitika ning neid rakendavad kõigi liikmesriikide toll. Samad sanktsioonid kehtivad nii turistidele kui ka ettevõtlusega seotud ekspordile ja impordile. Reisijate tegevuse jälgimisega püüab toll tagada, et reisijateveol ei hiilitaks sanktsioonidest kõrvale,» selgitab Grönberg.

Ekspordikeelu alla kuuluvate toodete ja materjalide nimekiri on pikk. Tooted, mida kasutatakse üldiselt kaitsevarustusena ning tarvikute ja tehnoloogiatena, mis aitavad kaasa Venemaa julgeolekule, on keelatud eksportida.

Oluliselt on piiratud luksuskaupade eksporti, mis on ehk rohkemgi turistidele aktuaalsed, näiteks kallid hõrgutised, veinid, parfüümid, riided, vaibad, ehted, väärismetallid ja tohutu kodumasinate repertuaar.

Samuti kehtivad sanktsioonid valuutade ja sularaha suhtes ELis. On ka erandeid. Sul võib olla sularaha reisimiseks ja tavakasutuseks, aga kui tegutsed näiteks rahakullerina, on hoopis teine ​​asi.

Erinevat tüüpi toodetele on seatud ka erineva suurusega väärtuspiirid. Üldreeglina on väärtuse piirmäär 300 eurot, aga näiteks muusikariistadel 1500 eurot, koduseks kasutamiseks mõeldud elektriseadmetel 750 eurot ja elektroonilistel taasesitusseadmetel 1000 eurot.

«Meil ​​on umbes 50 juhtumit pärast Venemaa koroonapiirangute kaotamist. Kümmekond neist on veel välisministeeriumi uurimisel või on algatatud eeluurimine, kui on arvatud, et tegemist võib olla kuriteoga,» räägib tolliameti juht.