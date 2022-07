SOOMLASED TESTIVAD ⟩ Tallinna piraattaksode äri õitseb ning turistidel tõmmatakse nahk üle kõrvade

«Piraattakso juhte on raske vastutusele võtta, sest see eeldaks, et klient nõustub andma tunnistusi juhi vastu. Seda aga ei juhtu. Vastupidi, on isegi juhtunud, et piraatjuhi klient on autojuhti kaitsma astunud,» toob ta välja, miks endiselt sellised vennikesed tegutseda saavad.

Kukk jätkas reporterile rääkimist lugusid Tallinna Taksojuhtidest ning väitis, et linnas sõidab ringi ka juht, kellel on vaid üks käsi ja üks jalg. Mis jahmatab vast kõiki, kes tema taksosse istuvad.

Tähelepanuväärne on aga see, et välijuhi sõnul teenivat taksot sõites lisaraha ka õpetajad, sest nende palgad on siin üsna kehvad. Õpetajate palkade teema ei lõppe vast kunagi ja eks just seetõttu on meil neid ka üsna väheks jäämas.

«Kunagi oli Tallinnas taksojuhte, kes olid praktiliselt kogu aeg tööl ja isegi magasid oma autos, aga see aeg on õnneks seljataha jäänud elu,» lisab Kukk.

Iga auto, millel puudub katusel silt ei pruugigi olla piraattakso!

See, et taksol pole silti katusel või armatuurlaual arvestit, ei pruugi aga tähendada, et see on ebaseaduslik. Seda just seetõttu, et meil on nüüd äpitaksod, mille juhid arvutavad oma teenuseid hoopiski mobiilirakenduste abil ning neil ei pruugugi olla taksole iseärasuslike tunnuseid. Tallinnas tegutseb kolm äppitaksofirmat - Bolt, Uber ja Forus.

Mobiilirakendus Bolt, millega saab omale taksot tellida. Foto: Bolt