PÕLLUMEESTE UUS HOBI ⟩ Eestisse tuuakse traktorite veovõistlust

Targemad teadsid rääkida, et nii mõnigi vana Belarus oli spetsiaalselt selle ürituse jaoks üles vuntsitud ja tuunitud.

Tuleb välja, et tractor pulling on traktoritele ja veoautodele mõeldud mootorispordiala, kus võisteldakse 100 meetri pikkusel distantsil, vedades masina järel raskuskelku, mille kaalu saab suurendada vastavalt masina võistlusklassile.

Võistlusmasinad võtavad tavaliselt mõõtu erinevates kaalukategooriates: kergema kaaluga masinatel on veetav raskus väiksem ja raskematel masinatel suurem. Võistluse eesmärk on läbida võistlusdistants võimalikult kiiresti, mis tekitabki suurt hasarti.

Eestis on traktorite veovõistlusi ka varem korraldatud ja aastatega on selle ala populaarsus siin jõudsalt kasvanud. Esimene taoline võistlus toimus siin juba 2015. aastal, kuid aastaid on olnud nende korraldamises vaikus.