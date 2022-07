Miks peavad soomlased kinni maksma sakslaste gaasiarved?

Esmaspäeval arutas Soome parlamendi majanduskomisjon kinnisel ning erakorralisel istungil Saksa energiahiiu saatust. Põhjuseks on Saksamaal gaasi alla ostuhinna müüva Uniperi üle 10 miljardi suurune kahjum. Soome riigile kuulub (Helsingi börsil noteeritud energiaettevõtte Fortum kaudu) 78 protsenti selle ettevõtte osalusest. Fortumis kuulub Soome riigile aga 51-protsendiline osalus.

Uniperi puhul on nimelt probleemiks Saksamaa valitsuse otsus selle kohta, et kõrget gaasi hinda ei lubata sisse nõuda kodumajapidamistelt ja tööstustarbijatelt. Gaasi hinna vahe peab seega kinni maksma gaasitarnija Uniper ja kuna ettevõttel on vaba raha otsas, siis oodatakse omaniku Fortumi rahasüsti.