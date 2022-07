35 EURO ASEMEL 540 ⟩ Rammsteini kontserdist tingitud kõrged majutushinnad jätavad sõjapõgenikud peavarjuta

Möödunud nädalal kirjutas Elu24, et 20. juulil Tallinna lauluväljakul toimuv Rammsteini kontsert on pealinnas majutusasutuste hinnad lakke löönud. «Kellel on veel midagi müüa, küsivad väga kõrget hinda,» rääkis Sokos Viru tegevdirektor Sari Sopanen, lisades, et toad läksid kui soojad sajad. Seda ka 400-eurose hinnaga.