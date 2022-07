VIDEOINTERVJUU JA PILDID ⟩ Eestimaa Loomakaitse Liit: Pontu piinajate nälginud lehmad upuvad sita sisse ja Veterinaaramet ei tee midagi

«Ka mina näen, et loomade heaolu on oluline, see on ka PTA-le prioriteet. Me tahaksime, et need loomapidajad ka hakkaks vastutama selle eest, kuidas loomi pidada. Samuti ootame ka kodaniku julgust, et kui te näete kusagil looma mitte korralikku pidamist, andke sellest teada,» oleks PTA siiski väga tänulik neile, kes julgevad rääkida, sest kahjuks ei jõua ka nemad igale poole.