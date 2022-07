Donetski «Rahvavabariik» rõõmustab Mariupolist röövitud trollibusside ja laste mänguväljakute üle

«Arvan, et mariupollastele lähiajal trollibusse vaja ei lähe,» naeris allikas lisades postitusele pisarates naerva emotikoni.

Samas postituses on mainitud ka seda, kuidas õige pea uuenevad ka Donetski Rahvavabariigis lastemänguväljakud ja meditsiinitehnika ja seda just Mariupolist pärit varustuse arvelt.

Donetski Rahvavabariigi ametlik seisukoht on, et Mariupolist pärit kaubad ja seadmed on viidud ajutiselt hoiule.