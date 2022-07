FOTOD JA VIDEO ⟩ Helsingis toimuvale Pride'i paraadile kogunes meeletu rahvas

Kuuuurija on seekord Helsingis, et anda ülevaade seksuaal- ja soovähemusi toetavast üritusest Pride. Muideks, sellest lubas osa võtta ka Soome peaminister Sanna Marin isiklikult.

Ilm on üsnagi palav, väljas on üle 30 kraadi sooja, mis tähendab, et kirjud riided on seltskonnal üpris napid. Siiski on meeleolu paraadil ülev, kõik on rõõmsad, tantsivad ja laulavad.