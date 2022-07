Putini liitlase sõnul algab kolmas maailmasõda Londoni pommitamisega

Venemaa riigiduuma riigikaitsekomisjoni liige Andrei Guruljov on avalikult välja öelnud, et pooldab Venemaa sissetungi Balti riikidesse. Telekanalile Pervõi Kanal rääkis ta, et ainus viis takistada läänel Kaliningradi blokeerimist ongi just Balti riikide ülevõtmine sõjalise jõuga, kirjutab Metro.

Kui Venemaa peaks selle sammu astuma, alustaks NATO kohe vasturünnakut ning algakski kolmas maailmasõda.

«Esiteks, me hävitaksime kõik vaenlase kosmosesatelliidid juba esimese õhuoperatsiooniga. Meid ei huvita, kas on USA või Briti, meie näeme neid kõiki NATO-na,» ütles kindralleitnant, kes praegu esindab valitsevat erakonda Ühtne Venemaa. Teiseks tuleb tema sõnul hävitada täielikult vastase õhutõrje.

«Kolmandaks, me ei alustaks Varssavist, Pariisist ega Berliinist, esimese löögi saab meilt London. On ilmselge, et oht maailmale tuleb just anglosaksidelt,» lisas ta.

Nii nagu paljud teisedki Putini liitlased, usub ka kindralleitnant Guruljov, et lääs ei suudaks kolmandat maailmasõda maha suruda, kui see puhkema peaks. Siis on neil plaanis lülitada Lääne-Euroopa energiavarustusest välja ülivajalikud objektid.

«Sellele järgnevas etapis ma vaatan, mida julgeb USA öelda võitluse jätkamise kohta Lääne-Euroopale, kes istub külmas, näljas ja elektrita,» lisab ta külmalt.

See olevat Guruljovi jutu järgi Venemaa umbkaudne plaan ning intervjuus jätvat ta mõned osad teadlikult välja, sest neid tema arvates teles ei arutata. Üldine plaan on loomulikult haarata enda kätte Leedut läbiv Suwalki koridor, et varustada Läänemere kaldal asuvat Kaliningradi, mis on täpselt NATO riikide vahel.

Kindrali arvates oleks aga Suwalki koridori puhastamine vaenlastest Vene relvajõudude poolt lauslollus, sest ei ole hea plaan võidelda NATO vägede vahel. «Me peame siis ka Valgevene sellesse sõtta tõmbama,» lisas ta.

Samas sõnas mõjukas ohvitser veel: «Kui me alustame Kaliningradi sõjalist vabastamist (kui lääs on selle blokeerinud), siis peame minema lõpuni. Vilniusest saab Vilno ja Tallinnast Reval.»

Erukindral Andrei Guruljov on sündinud 1967. aastal Moskvas ja lõpetas Vene relvajõudude kindralstaabi akadeemia 2010. aastal, mille järel oli 58. armee komandör. 58. armee osales aastail 2014–2015 Donetski ja Luhanski eest peetud sõjas Ukrainas.