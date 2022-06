PÄRISELT? ⟩ Kaheksa britti kümnest koliks Venemaale kui Putin neile tasuta maad annaks

Kuna Venemaa president Vladimir Putin on varasemalt avaldanud, et neil on Siberis tööjõudu vaja ja neile, kes on valmis sinna kolima, antakse tasuta krunt, otsustas Suurbritannia tabloid Daily Express viia läbi küsitluse. Küsitluse eesmärk oli teada saada: «Kas te oleksite valmis kolima Venemaale, kui teile seal tasuta maatükk antakse?»

Sellele küsimusele vastas 77 000 lugejat ja imekspandavalt oli enamik ehk 78% küsitletutest vastanud sulaselgelt jaatavalt.

Väidetavalt on suur osa küsitletutest kinnitanud ka asjaolu, et koduseinte vahel on ka potentsiaalset kolimist arutatud ning öeldud on isegi seda, et neile meeldib Putin nüüd veelgi enam.

Veel lisab ajaleht, et brittide vaatevinklist võiks Putinist neile suurepärane juht saada. Tuleb välja, et suure pettumuse on Briti kodanikele tekitanud BREXIT ning just see ongi pannud neid mõtlema Putini heale pakkumisele.

Kas tõesti on paljusid britte võlunud nii Siberi vapustav loodusilu kui ka president Putini juhtimisstiil?