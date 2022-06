LÕPUKS OMETI ⟩ Sügelevate sääsehammustuste vastu aitab just see ravim

Paljud kasutavad sääsepunnide tekkimisel ka allergiatablette nagu Claritin või Zyrtec. Neid Vahari aga ei soovita kohe ühe sääsehammustuse puhul haarata, sest tegu on ikkagi ravimiga, mida võiks kasutada vaid juhul, kui ärritus ja sügelus on tugevad. Samas nõustub apteeker, et allergiavastased ravimid toovad suurt sügelust alla.

Siinkohal peavad aga lapseootel naised veidike ettevaatlikumad olema. Tuleb välja, et iga süütuna näivat allergiatabletti rase tarvitada ei tohi ning enne nende manustamist peab konsulteerima arstiga. Seega tuleks rasedatel siiski vaadata kreemide poole, mis jahutavad, võtavad ära põletiku ja niisutavad nahka.

«Herilased, mesilased võivad palju suurema reaktsiooni põhjustada. Oluline on teada, et peale nõelamist võib reaktsioon tekkida ka siis, kui varem pole seda tekkinud. Seega tasub igal juhul olla ettevaatlik ning peale sutsaka saamist olukorda jälgida ja vajadusel abi kutsuda,» räägib Vahari, et suvel tasub ka teiste putukatega ettevaatlik olla.

Loomulikult on võimalik teha putukamürkide allergiateste, kuid see näitavad vaid hetkeolukorda. Proviisori sõnul võib reaktsioon putukamürgile aga avalduda hoopiski alles vanemas eas, kui on olnud juba korduvaid nõelata saamisi.

«Kui juba on teada, et laps või täiskasvanu on allergiline putukamürgile ja peale nõelamist tekib eluohtlik allergiline reaktsioon, siis peaks alati kaasas olema adrenaliini sisaldav ravim (Epipen), mida saaks kohe peale nõelamist süstida. Nõelamiskohale võib samamoodi teha jahedat kompressi ja võtta allergiaravimit. Eriti tuleks jälgida olukorda, kui sutsata on saanud pea või kaela piirkonda,» lisab Vahari

Kiiresti peaks arsti juurde minema, kui tekib: * Kaela või keele paistetus; * Üle kogu keha olev lööve; * Hingamisraskus; * Minestamine, uimasus * Iiveldus, oksendamine ja krambid kõhus;