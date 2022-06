Sanktsioonidest seni pääsenud Vene pank koorib välisvaluuta ülekannete pealt kõva raha

Venemaa Tinkoff Bank on seni suutnud vältida lääne sanktsioone, seda eelkõige seetõttu, et panga asutaja Oleg Tinkov kritiseeris Vladimir Putinit ja tema sõda Ukrainas. Kuigi tänaseks on mees oma osaluse pangas maha müünud, pole sanktsioonid selleni endiselt jõudnud. Samal ajal on aga Oleg Tinkov ise sattunud sanktsioonide alla.

See aga tähendab, et Venemaal viibivad väliskontode kasutajad saavad Tinkoffi panga teenuste kaudu ligi oma rahalistele vahenditele läänes ja ka võimaluse automaadist sularaha välja võtta. Tinkoffile võimaldatud SWIFTi teenuste abil on endiselt võimalik Venemaal äri ajada, kuid kas see ka ära tasub?

Tinkoff Bank teatas Facebookis mõni aeg tagasi järgmist: «16. juunist rakendub komisjonitasu väljuvatele SWIFTi ülekannetele dollarites, eurodes ja naelsterlingites. Tasu suurus on kolm protsenti ülekantavast summast, kuid mitte vähem kui 200 eurot ja mitte rohkem kui ülekantav summa.»

See aga tekitas postituse all elava arutelu ning pangalt uuriti, kuidas ikkagi ülekanded toimivad. Ühiselt jõuti arusaamale, et selle panga teenused on üle mõistuse kallid. «Kas siis, kui teen ülekande summas 150 USD, siis te lihtsalt võtate selle komisjonitasuks?» küsis klient ning pank kinnitas, et tõepoolest on sellised tingimused, ja palus mõistmist.