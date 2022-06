Finnair valmistub kümne aasta pikkuseks Venemaa ülelennu keeluks

Finnairi tegevjuhi Topi Manneri sõnul võib Venemaa ülelennu keeld kesta lausa kümnendi. See aga sunnib lennufirmasid leidma alternatiivseid lahendusi Kaug-Ida marsruudile.

Venemaa rünnak Ukrainale on aga Finnairile rängalt mõjunud. Aprillis ütles tegevjuht Manner vahearuandes, et Finnair käivitab uue säästuprogrammi. Toona taheti saada püsivalt kuni 60 miljoni euro suurust kokkuhoidu levitamise, lennuki liisingu ja tegevuse pideva täiustamise arvelt, kirjutab Ilta- Sanomat.

The Barents Observer kirjutab, et Finnair teeb lende Jaapanisse näiteks üle põhjapooluse, et vältida Venemaa õhuruumi. Põhjapoolne marsruut Helsingist Tokyosse kulgevat üle Kirkenesi, Svalbardi, põhjapooluse Alaska suunas ja sealt üle mere Jaapanisse.