Vene armee on Ukrainas hädas: saatke meile sokke, trussikuid ja suitsu

Sotsiaalmeedia platvormile Twitter on lekkinud foto Vene 41. ühendarmee komandöri palvest Novosibriski linnapeale saata Ukrainas Luhanskis ja Donetskis sõdivatele sõjaväelastele olmetarbeid. Just see väekoondis osales Ukrainas Kiievi ja Harkivi ründamises ning vallutas näiteks Tšornobõli tuumaelektrijaama. Nüüd sõdivad nende üksused Sjevjerodonetskis.