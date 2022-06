Katrin Lust ⟩ Mõned mõtted Eesti kohtusüsteemist ja selle pinnapealsusest

Kohtunike jaoks on see üks otsus. Lust saab 10 000 eurot trahvi. Nad ei adu, et tegelikult toob see otsus segadust kõikide ajakirjanikke ellu. Juhtides Elu24 toimetust näen ma peaaegu iga päev, kuidas noored reporterid kardavad teha keerulisi lugusid. Mitte keegi neist ei taha kaela saada 10 000 euro suurust nõuet ja seda ka siis kui me Postimees Grupis kordame, et ajaleht seisab kohtuasjades nende selja taga. Mano otsus on pauk sõnavabadusele, selles ei ole mingit kahtlust.

Minu hinnangul peaksid meedia kaasusi kohtus arutama inimesed, kes on selle valdkonnaga kursis. Kes teavad, kuidas seda vorsti tegelikult tehakse, mismoodi valitakse allikaid, või kes vastutab. Mis roll on reporteril või mis roll on toimetajal. Tuleb mõista ka seda, et meedias ei ole ainult keeletoimetajad, vaid toimetaja on see, kes tihtipeale saate sisu kirjutab. Kui palju on kaasa rääkida loo üle vaadanud advokaadil või mismoodi jaotuvad toimetuse jõujooned. Mind huvitab ka see, et kas kohtunikud on üldse ennast kurssi viinud näiteks ajakirjaniku keskmise palgaga kui nad neid 10 000-euroseid nõudeid välja kuulutavad.