Võlakütt Lembitu Kitt: see, mille alusel prokuratuur inimesi täna kinni paneb, on absurd!

(Hando Hanschmidt on endine kiirlaenuäri MiniCredit juhatuse liige ja karistatud maksukuritegude eest. Jaanus Rahumägi on tema elukaaslase isa. Saates «Võlakütid» viis Lembitu Kitt Hanschmidti ukse taha väidetavalt sea pea ning nõudis mehelt välja võlgasid.)

Kohtus väitis Jaanus Rahumägi, et ta ei ole kunagi politsei ja piirivalve juhi Elmar Vaheriga Sinust rääkinud. Elmar Vaher ütles aga tunnistajapingis kohtus, et Rahumägi pöördus tema poole murega, et Sa kiusad nende perekonda, kuid Vaher palus Rahumäel – kui ta tunneb, et on hädas – ühendust võtta numbril 112.

Jah, nad rääkisid kohtus vastuolulist juttu. Fakt on see, et Jaanus Rahumäel on väga kõvad tutvused ja peale seda, kui ma hakkasin Hando Hanschmidti võlgu taga ajama, muutus kogu mäng. Martin Napa kutsuti tagantjärele politseisse minu kohta ütlusi andma, kuigi kahel korral ei alustatud minu osas tema kaebuse peale ühtegi asja.

Rahumägi ütles kohtus, et ta ei mäleta ka minule tehtud kõnet, kus ta palus, et tema nimi jäetakse Hanschmidti puudutavast saatest välja. Ometi see kõne toimus ja mul on olemas ka tunnistaja, kes seda kõnet kuulis.

Kui kohus sügisel läbi saab, siis ma tulen, Katrin, su saatesse ja räägin suu puhtaks.