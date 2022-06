VIDEO ⟩ Miljoneid toetusteks saanud Rally Estonia korraldajad on Otepääl kokku ostnud kuldaväärt maatükke

«Riik annab neile toetusi ja mida nemad teevad... ostavad selle eest kokku kinnisvara, mis jääb ilmselgelt ju neile endile, ja seda siis riigi raha eest?» küsib üks pahane Otepää elanik. Selgub, et tõepoolest on Rally Estonia soetanud Otepää lähistele, kus kinnisvara maksab kullahinda, lausa kümmekond maatükki. Miks ja mis rahade eest need maad ikkagi ostetud on?