MÕISTMATU ⟩ Supp ja pirukas saatsid mehe trellide taha: oleks ma teadnud, poleks söönud

«Oleks ma teadnud, et see supp ja pirukas nii kalliks maksma lähevad, poleks ma neid söönudki,» tunnistab Tallinna vanglas oma aega istuv Mark (nimi muudetud, toimetusele teada). Korduvalt vangis viibinud mehe paturegister on aga pikk. Teda on karistatud nii juhtimisõiguseta ja joobeseisundis mootorsõiduki juhtimise kui majanduskuritegude eest.