Voodihaige soovib ID-kaarti taotleda: sotsiaaltöötajad on jätnud mu hätta

«Kuuuurijaga» võttis taaskord ühendust voodihaige, seekord eakas proua, kes on hädas ID-kaardi taotlemisega. Naine olevat abi palunud ka sotsiaaltöötajalt, kelle sõnul on vaja proual teha dokumendi uuendamise jaoks uued sõrmejäljed ning selleks peab voodihaige proua väidetavalt PPA teeninduskontorisse kohale minema. «Mind on jäetud täiesti hätta!» oli vana naine ahastuses.