Laevafirmad lõpetavad ukrainlastele tasuta laevapiletite pakkumise

Ukrainlaste vabatahtlikud aitajad, kes nimetavad end «Mariupoli Sõpradeks,» on nördinud, sest nende kõrvu on jõudnud kurvastav uudis. «Saame aru, et 1. juunist lõpetatakse ära Ukraina põgenikele tasuta laevapiletite pakkumine,» räägib vabatahtlik Tetyana Shvetsova.

Hetkeseisuga jagab pileteid vaid Soome pool ning Eestis olevad aitajad tasuta pileteid väljastada enam ei saa. «Miks küll meile seda võimalust antud pole, sest nii oleks põgenike aitamine operatiivsem, kuna oleme kogu aeg kohal ja kõigega kursis,» lisab Shvetsova.

Hetkel aitavad «Mariupoli Sõbrad» nime all tegutsev vabatahtlike grupp põgenikke Narvas ja Tallinnas bussijaamas ning Balti jaamas. Suurel osal põgenikel ei ole siia jõudes taskus raha ja neil ei ole isegi ressurssi, et kuhugile helistada… seetõttu on ajutise tasuta majutuse ja transpordi pakkumine (ka laeva) peale nende jaoks väga oluline.

Vabatahtlike sõnul saabub hetkel Eestisse palju põgenikke, kes olid varem sõjategevuse tõttu näiteks Mariupolis lõksus ja rindejoont ületada ei saa, et minna Ukraina kontrolli all olevale territooriumile.

Uurisime Tallinkilt, Viking Line-ilt kui ka Eckerö Line-ilt, kuidas on seni põgenike ülesõidud Soome toimunud. Kui Eckerö Line ja Viking Line kinnitasid lühidalt, et ei paku enam 1. juunist soodustust, siis Tallinkilt saime pikema selgituse.

Kommunikatsioonispetsialist Katri Link vastas meile järgnevalt: