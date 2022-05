82-aastane vanaproua: mind viidi tahtevastaselt hooldekodusse, et elada minu kolmekordses ridaelamus

Endla (nimi muudetud, toim. teada) on enamuse oma elust elanud väikeses, kuid kaunis linnakeses Põhja-Eestis. Tema elupinnaks oli kolmekorruseline ridaelamuboks.

Kuigi ta on juba 82-aastane, saab ta enda sõnul päevatoimatustega ideaalselt ise hakkama. Ometigi viibib naine nüüd hooldekodus. «Mu süda on murtud, miks nad mu küll siia tõid,» hoiab ta pisaraid tagasi ja räägib hääle värisedes.

Endla oli pakkunud oma tütrele, et lapselapsed võivad tema juures elada. Kuna maja on suur, oli ta nõus ise vaid esimesel korrusel elama, et kogu ülejäänud elamine lapselaste käsutusse anda.

«Ma oleks palunud vaid, et korra kaks nädalas mulle poest toidukraami oleks toodud, seda pole ju palju. Ma ikkagi oleks tahtnud oma kodus olla nii kaua kui ma jaksan,» on ta nüüd pettunud, sest peale kõike seda abi ja tuge mis ta oma lastele andnud on, ei soovita teda kui vana inimest toetada ning ta saadeti esimesel võimalusel hooldekodusse.

«Tean, et lapselaps oli päevapealt minu koju kolinud, egas siin polegi muud arvata, miks mind siia saadeti,» tuleb tal siiski ka nutuhoog peale.

Tema koduks on aga teada tuntud kant, kus kinnisvarahinnad üsnagi laes. Kas tõesti ületab tänapäeval raha armastuse oma lähedaste vastu ning ollakse selle nimel valmis teistele haiget tegema? Nii kui kinkeleping allkirjastatakse, kaob ka hoolivus?

Tänapäeval on igas omavalitsuses ja linnavalitsuses väga arenenud sotsiaalabiteenused, mille hulgas ka koduhoolduse teenus. Väikese summa eest, mida kusjuures suudab maksta ka pensionär ise, käiakse eakatele koju vajalikke asju ostmas. Kui vanake on aga piisavalt kõbus, siis aidatakse ka neil ise poes käia, et nad koju ära ei manduks.