«Kuuuurija» saates esinenud Kadri kiidab Türgi ilukliiniku tööd lausa taevani

Kadri rääkis «Kuuuurijale», et lahkus Eestist, kui oli vaid 20-aastane ning viimased 19 aastat on ta elanud Soomes.

Nimelt tundis peagi 40-aastaseks saav Kadri, et on jõudnud ikka, kus võiks oma välimust ilukirurgia abil veidi lihvida. Kahe rasedusega 62 kg juurde võtnud naisele tegid meelehärmi vajunud rinnad ja väljaveninud kõht, mistõttu hakkas ta endale sobivat ilukirurgilist teenust otsima.

Teenuse leidis naine aga Instagrami vahendusel. Kliinik The Look lubas nimelt protseduure tunduvalt odavama hinnaga kui teised kliinikud, mistõttu ta selle ka valis. Peale raha ülekandmist olid esialgu vaid lubadused, kuid operatsioonini ei jõutud.

Siis aga tuli välja, et The Look kliiniku näol on tegu osava turundusega, mille lõksu on ka palju teisi naisi langenud