Inimesed pahased: miks oli Maijooksu virtuaaljooksu hind nii krõbe

Oma tulemuse sai ilusasti Maijooksu kodulehel ka ära registreerida ning selle eest lubati kõikidele osalejatele mälestuseks medaleid. Mis aga aktiivseid kodanikke imestama pani oli see, et oma virtuaalse jooksu registreerimine maksis 15 eurot.

«Ma ei mõista miks see nii kallis küll on. Mõistan, et õigel Maijooksul on suur meeskond taga ning uhke kontsert ja selle eest maksta on okei. Jooksu eest, mille oma seadmega kodukülas salvestanud olen, on nii suur summa siiski arusaamatu,» rääkis «Kuuuurijale» tubli hobisportlane.