Oled venemeelne, kui palud eemaldatud vene tv-kanalite pärast soodustust?

Katja (nimi muudetud, toimetusele teada) elab juba pikemat aega Tallinna kesklinnas, kuigi ta on sündinud hoopiski Kiievis. Tallinnas on naine käinud ka koolis ning räägib vabalt eesti keelt. Tema teleteenuste ja interneti pakkujaks on Telset, mis tema uhkesse kortermajja on kaabliga juba veetud ning ta ei näinud mõtet omale üle õhu teenuseid mujalt ettevõtetest tellida.

Kuigi televiisorit vaatab ta vähe ning kasutab pigem internetiteenuseid, maksis ta alati kõige eest, sest mõned kultuurisaated olid võrratud. Kuumakseks oli tal 18 eurot ja 50 senti.

Nüüd hiljuti aga keelati paljud Vene kanalid ära, ehk siis tema kanalite arv ei vähenenud vaid asendati näiteks jahindus või kalandus teemaliste telejaamadega. Siiski küsiti temalt sama kuumakset mis ennegi. Kord tuli talle külla sõbranna, kes väitis, et Elisa, kellelt tema teenust ostab, vähendas tunduvalt kuumakset. «Just tänu sõbranna tähelepanekule otsustas Katja helistada Telseti, et uurida allahindluse võimalusi. “Rääkisin viisakalt neile oma loo ära, kuid mind sõimati venemeelseks, kuna julgesin suletud Vene kanalite pärast, mida ma ise ei vaadanudki väiksemat kuuarvet,» on naine lausa šokeeritud.

Naine, kelle sugulased võitlevad praegu Ukrainas Venemaa agressiooni vastu, tunneb ennast oma teenusepakkuja suhtumise tõttu üsnagi halvasti ja solvatuna, mistõttu ta «Kuuuurija» poole pöörduski. Lisaks ütles ta, et kui tema oma õiguste eest seisab, siis kas kõik venekeelsed Eesti elanikud seda tänases poliitilises olukorras teha julgevad? Siinkohal tasub mainida, et talle pakuti peale pikka vestlust vaid 50 senti allahindlust.

Telseti võrgu arenduse ja ehituse direktor Erik Reinaru ütles meile, et nad ei saa asja kommenteerida, kuna nad ei tea kliendi andmeid ja kaebuse sisu. Siiski olime seda kaebust neile ise lahti seletanud. Veel lisas Reinaru, et Ukraina päritolu kliendiga temale teadaolevalt konflikti tekkinud ei ole.

Elisa meediasuhete juht Taavi Teder aga vastas meile järgnevalt : «Algatuseks juhime tähelepanu sellele, et valdav osa eemaldatud kanalitest ei olnud mitte baaspaketis, vaid vabatahtlikult eraldi ostetavas teemapaketis. Kanalite sulgemise järgselt seda teemapaketti enam ei eksisteeri, seega ei maksa ka kliendid enam paketti kuulunud kanalite eest. Baaspaketti, ehk kuutasulisse põhiteenusesse kuulus peatatud kanalitest ainult väike osa ja sellest soodsamat paketti pole. Kuna Eestis on väga arvestatav osa vene keelt kõnelevat elanikkonda, kes soovib saada kvaliteetset meelelahutust, juhime tähelepanu sellele, et Elisa teenustes on täna suur hulk kvaliteetseid filme ja sarju pakkuvaid telekanaleid, millede puhul on televaatajal võimalik valida venekeelne heli. Lisaks oleme teinud enda kaablivõrgus ja uues Elamuses vaatajatele tasuta kättesaadavaks Soome rahvusringhäälingu esimese kanali Yle TV1 ja Ukraina telekanali 1+1 International. Samuti lisasime nii kaablivõrku kui uude Elamusse neli täiesti uut telekanalit – Current Time (Настоящее Время), Ukraina 24, History2 ja Crime+Investigation. Otsime pidevalt uut sisu oma klientide jaoks ja ka hetkel on käimas läbirääkimised uute kanalite lisamiseks. Samuti on hetkel arendamisel mitmeid uusi Elisa originaalsarjade projekte, mis pakuvad kindlasti huvi ka venekeelsele televaatajale.»