TikToki kiusajad peos: «Anterro maffia» loojad on teada ja vanemad võetakse laste tegude eest vastutusele

Anterro Ahonen (45) tuli «Kuuuurija» saatesse viimases hädas. Ligi aasta aega on teda TikToki rakenduse kaudu ööd ja päevad kiusatud. Tema nime alt on tehtud TikTokki sadu libakontosid, talle helistatakse ning lubatakse ukse taha tulla. Lisaks oli sihikule võetud Anterro alaealine tütar, kelle kohta kirjutati internetis kohutavaid asju. Tagatipuks on mees saanud mitu tapmisähvardust.

Tartu külje alt Ülenurmelt pärit mees rääkis «Kuuuurijale», kuidas ta on aasta jooksul pöördunud korduvalt politsei poole ning palunud nende abi, kuid tema avaldusi ei võetud menetlusse. Alles «Kuuuurija» saate eetrisse mineku päeval sai Anterro teada, et prokuratuur saatis siiski tema materjalid tagasi politseisse, kuna on alust arvata, et kuritegu on toime pandud põhjendatult ja vajab siiski uurimist.

Kuigi politsei menetleb Anterro juhtumit, jätkus kius. «Nad helistasid mulle ühel nädalavahetusel vist sada korda. Ma ei saanudki muud teha kui kõnedele vastata...» rääkis mees, kes hakkas kiusajate jälgi ka ise internetis taga ajama.

«Tänaseks olen ma tuvastanud tänu abile, mis saatega tuli, peaaegu kõik kiusajad ja «Anterro maffia» server Discordis on kustutatud,» rääkis Anterro «Kuuuurijale». Ta lisas, et lapsed ei saa aru, et kõigest jääb internetis jälg maha, ja seda ka siis, kui kasutatakse anonüümseid nimesid ja kontosid. «Me saime nad kõik tänu IP-aadressidele kätte!»

Anterro Ahoneni kiusajate nimekiri on pikk, aga põhilised ja kõige karmimate väljaütlemistega kiusajad on pärit peamiselt kolmest piirkonnast ja koolist.

«Esmaspäeval helistasin Viljandimaal asuvasse Halliste kooli ja Pärnu Vanalinna põhikooli ning andsin neile kiusajate nimed. Mul oli väga hea meel kuulda, millise tõsidusega kooli juhid mind kuulasid, kui südamesse nad mu muret võtsid, ning nad andsid mulle ka lubaduse probleemiga tegelema hakata. Mul oli seda tõesti rõõm kuulda, et ei hakatud kedagi pimesi kaitsma, vaid mõisteti, kui suure probleemiga on tegu!» kirjeldas Anterro olukorda ning lisas, et kooli juhid olid lubanud kiusajate vanematega vestelda.

Osa kiusajaid sai Anterro kätte ka oma tütre koolist. Sealt sai ta õpetajatelt samuti vaid positiivse ja toetava vastuse ning lubati teha kõik, et terror lõpeks.

«Anterro maffia» serveri looja oli pärit aga Audentese erakoolist. Anterro on kooli juhiga tänaseks vestelnud ning ühendust on võetud ka lapsevanemaga.

«Kuuuurija» vestles samuti Audentese kooli juhiga kiusajate teemal ning ka meile lubati, et kool võtab teemat tõsiselt ning lastega vesteldakse.

«Kõiki kiusajaid me ette lugeda ei jõua, aga päris palju tuli vanematelt ka vastukaja, et minu laps pole süüdi. Tema kontole häkkis sisse keegi teine müstiline paha poiss ja tema pole asjaga üldse seotud... Millegipärast selle teise paha poisi kontakte aga anda ei taheta ja kukutakse oma last pimesi õigustama selle asemel, et viisakalt vabandada. Kuna osa vanemaid leiab, et nende laps ei ole IP-aadresside ja kontode taga ja aetakse kõike mingi müstilise paha sõbra kaela, siis olen otsustanud ikkagi need vanemad vastutusele võtta ning sel nädalal võtan ühendust juristiga ning plaanin ikkagi kohtusse minna!» ütles Anterro. «Ma lihtsalt leian, et kui vastu vaatab vanemate õigustamine, siis ei leia see kiusamine ka lõppu. Kui me selles osas täiskasvanutena kõik ühiselt ei käitu, ei muutu ka olukord. Ma teen seda kõigi laste mitte ainult iseenda nimel!»

Lõpetuseks tahab Anterro lisada, et ilma saatega kaasnenud abita ei oleks ta üksi suutnud kiusajate jälgi ajada.