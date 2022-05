Kas tõesti viisid ametnikud Kullamaa vanaproualt ära võetud veised veelgi hullematesse tingimustesse?

«Kuuuurijas» oli aasta alguses lugu sellest, kuidas põllumajandus- ja toiduamet (PTA) oli sunnitud Kullamaa talupidajalt Tiiu Korpuselt sunniviisiliselt ära võtma veised, kelle elutingimused polnud kiita.

Karjamaal olid pakinöörid, mida vasikad sõid, sodi, mille otsas loomad end ära lõhkusid, ning tagatipuks toimus karjas suguluspaaritus. Viimane aga pole kuidagi lubatud. Nii oligi «Kuuuurija» jaanuari keskpaigas PTA töö tunnistajaks. Siis kinnitati meile, et loomad lähevad oksjonile ja leiavad endale uued karjased.

Kuuuurija: Kullamaa veised Foto: Pilt videost

Möödunud nädalal võttis meiega aga ühendust Taimar, kes väitis, et Korpuse loomad on nüüd Rõuges Maie Saali juures, kus polevat samuti karjamaal ühtegi rohuliblet. Mehe sõnul on tingimused seal sama halvad.

Alguses väitis Taimar, et sellest on talle rääkinud kohalikud, kuid ta ise täpselt ei tea ega oska loomade tingimusi paremini kirjeldada. Hiljem aga rääkis ta, et tegelikult olevat tema isa teinud Saaliga lehma ostu-müügitehingut. Isa keeldus tema sõnul Saalile raha maksmast, sest lehmaga ei antud kaasa dokumente, ja asi olevat isegi politseisse antud.

Kui palusime täpsemalt kirjeldada, mille alusel nad arvavad, et veiste elutingimused on hullemad kui Kullamaal, jäädi jutuga vaid mudase karjamaa juurde.

Kahjuks Maie Saaliga meil ühendust saada ei õnnestunud, ent leidsime inforegistrist Helen Saali, Maie asjaajaja kontakti.

Helen muigas, kui kuulis, et Maie olevat justkui oksjonilt loomi ostnud. «Ta on nii vana, 70-aastane, et oksjonitest küll osa ei võta. Ostetud sai kaks veist ja needki mitu aastat tagasi,» sõnab naine, kelle sõnul pole neil mingit seost Kullamaa veistega.

Probleeme lehma müügiga ta tunnistas, kuid temale teadaolevalt politseisse asi ei jõudnud. Heleni sõnul pole tark anda lehmaga dokumente kaasa, kui raha pole makstud, sest nii võib ilma jääda nii lehmast kui ka rahast.

Lisaks kinnitab ta, et nende loomadel on kõik hästi. «Oodata, et Rõuges praegusel ajal muru kasvaks, on naljakas. Võibolla Läänemaal on juba muru rohelisem,» muigas Helen. Tema sõnul on loomadel vastavalt aastaajale kõik olemas, värske hein ja ka silo.